В Ревде похоронили местного жителя, который погиб во время спецоперации на Украине

Максим Маврин был бойцом ЧВК. Фото: социальные сети Татьяны Клепиковой

В Ревде похоронили местного жителя Максима Маврина, который погиб во время спецоперации на Украине. Мужчина был бойцом ЧВК.

- Ревда простилась с Мавриным Максимом Борисовичем, военнослужащим ЧВК. Он погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Максима. Вечная память, - написала на своей странице в социальных сетях глава Ревды Татьяна Клепикова.

Ранее стало известно, что в Ревде похоронили 24-летнего Александра Канова, который погиб во время спецоперации на Украине. Прощание с молодым человеком прошло 23 февраля.

Парень был мобилизован в сентябре прошлого года, а в январе попал под артиллерийский обстрел.

- Его похоронили на Аллее Славы. Там находятся могилы участников Великой Отечественной войны, почетных граждан нашего города и участников спецоперации, - отметили в пресс-службе администрации Ревды.