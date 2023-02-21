Женская гвардия Урала отправила танк в зону СВО

Фото: предоставила Елена Антипина

Организаторы Женской гвардии Урала (ЖГУТ) Ольга Сметанина и Елена Антипина отправили в зону спецоперации танк. Еще минувшей осенью женщины заявили, что готовы помогать бойцам. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали основательницы проекта.

Модель танка Т-72Б3М была произведена на Уральском вагоностроительном заводе.

- Герой ДНР ранее управлял этим танком. Он был поставлен в батальон Первой бригады Первого армейского корпуса ДНР. Это последняя модификация основного боевого танка. Женская гвардия приняла шефство над танком и экипажем, - сообщает Женская гвардия.

Уральский ЖГУТ также продолжит помогать мобилизованным и поддержит танкистов Донбасса.

- Мы – сила! Теперь, наша обязанность обеспечить все условия для того, чтобы наш танк смог принимать участия в боях, - подытожили организаторы.

Ранее, основательницы ЖГУТа открыли объединение патриотического воспитания. «Центр поколения Z». В нем будут преподавать подросткам и взрослым первоначальную военную подготовку.