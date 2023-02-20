В Серове похоронили 44-летнего мужчину, погибшего во время спецоперации на Украине

Геннадий Касаткин погиб 17 января в ходе боев по освобождению города Артемовска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Серове похоронили 44-летнего Геннадия Касаткина, который погиб по время спецоперации на Украине. Известно, что мужчина был уроженцем поселка Восточный, он окончил девять классов в местной школе-интернате.

- Геннадий Касаткин погиб 17 января в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике в составе ЧВК. Прощание с ним состоялось 17 февраля в пресс-службе администрации серовского городского округа.

Напомним, во время спецоперации на Украине погиб 42-летний уроженец Новоуральска Алексей Савин. Он был ветераном боевых действий на Северном Кавказе. Прощание с ним прошло 3 февраля.

- Когда назрела необходимость, вот такие мужественные и сильные духом земляки встали и пошли защищать суверенитет Родины. Алексей Владимирович героически погиб, защищая семью, город, страну… - написал на своей странице в социальных сетях глава Новоуральского городского округа.