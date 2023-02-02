Во время спецоперации на Украине погиб 42-летний ветеран боевых действий

Как выяснилось, мужчина был ветераном боевых действий на Северном Кавказе. Фото: страница Вячеслва Тюменцева в социальных сетях

Во время спецоперации на Украине погиб 42-летний уроженец Новоуральска Алексей Савин. Как выяснилось, мужчина был ветераном боевых действий на Северном Кавказе. Прощание с ним пройдет 3 февраля.

- Когда назрела необходимость, вот такие мужественные и сильные духом земляки встали и пошли защищать суверенитет Родины. Алексей Владимирович героически погиб, защищая семью, город, страну… Он был не только настоящим мужчиной - воином, но и замечательным сыном, - написал на своей странице в социальных сетях глава Новоуральского городского округа.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине 15 декабря погиб житель Новоуральска Денис Руденко.

- Город простился с Денисом Юрьевичем Руденко, - написал Вячеслав Тюменцев. - Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою.