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НовостиОбщество2 февраля 2023 2:31

Во время спецоперации на Украине погиб житель Новоуральска

В городе простились с военнослужащим
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В Новоуральске простились с военнослужащим, погибшим во время спецоперации

В Новоуральске простились с военнослужащим, погибшим во время спецоперации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время спецоперации на Украине 15 декабря погиб житель Новоуральска Денис Руденко. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа на своей странице во «ВКонтакте».

- Город простился с Денисом Юрьевичем Руденко, - написал Вячеслав Тюменцев. - Искренние соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Вечная память герою.

Напомним, во время спецоперации 22 декабря погиб 21-летний житель Серова Лев Григорьев. Молодой человек был призван в рамках частичной мобилизации в ряды ВС РФ 29 сентября.

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