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НовостиОбщество1 февраля 2023 6:45

Во время спецоперации погиб 21-летний житель Серова

Он был мобилизован 29 сентября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа»

Фото: группа во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа»

Во время спецоперации 22 декабря погиб 21-летний житель Серова Лев Григорьев. Об этом сообщили в администрации Серовского городского округа. По их данным, молодой человек был призван в рамках частичной мобилизации в ряды ВС РФ 29 сентября.

- Окончив 9 классов школы №23, Лев Андреевич поступил обучаться в Серовский политехнический техникум, - рассказали в группе во «ВКонтакте» администрации. - В 2021 году был призван на срочную службу в армию.

Также там отметили, что родные и близкие Льва Григорьева вспоминают его с теплотой. Учителя рассказывают, что в школе молодой человек принимал активное участие в различных мероприятиях, в том числе на городских спортивных мероприятиях.

Прощание с Львом Григорьевым состоится 1 февраля в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» в Серове.

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