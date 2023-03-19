Глава Екатеринбурга в свой день рождения призвал уральцев поддержать участников СВО

Мэр уральской столицы объявил сбор средств для тех, кто проходит реабилитацию в госпиталях ЦВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который 20 марта отпразднует день рождения, призвал уральцев поддержать участников СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в госпитале № 354 ЦВО.

- Этот процесс пойдет значительно быстрее, если учреждение будет располагать дополнительным оборудованием. На его покупку и нужны средства. Сам я уже сделал пожертвование. Заранее благодарен всем, кто откликнется! Екатеринбург - город добра и соучастия, - написал в своем Telegram-канале Алексей Орлов.

Напомним, два года назад губернатор Свердловской области получил на свой юбилей 6,2 миллиона рублей. Каждый год Евгений Куйвашев за несколько дней до своего Дня рождения объявляет добрую акцию, глава региона просит перечислять деньги в благотворительный фонд в помощь тяжелобольным детям.