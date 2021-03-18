Губернатор Евгений Куйвашев получил в подарок на День рождения 6,2 миллиона рублей

Евгений Куйвашев отказывается от подарков на День рождения в пользу помощи детей с 2015 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области получил на свой юбилей 6, 2 миллиона рублей. Каждый год Евгений Куйвашев за несколько дней до своего Дня рождения объявляет добрую акцию, глава региона просит перечислять деньги в благотворительный фонд в помощь тяжелобольным детям. Отметим, Куйвашев отпраздновал 55-летие 16 марта. Через два дня благотворительный фонд «Живи, малыш» объявили сумму сбора.

- Включить нас в список фондов для своей акции в день рождения Евгений Владимирович решил самостоятельно. Мы об этом узнали постфактум. За это время, не считая этого года, он помог нам собрать 2,4 млн – мы оплатили 21 ребенка, - рассказали в пресс-службе фонда «Живи, малыш».

Общая собранная сумма - 6 221 755 рублей. На эти деньги фонд сможет оплатить лечение восьми детей из Свердловской области: Цепова Виктория, Шавалеев Семен, Шуклина Ева, Матвеева Юлия, Хабибуллин Кирилл, Быкова Александра, Реутов Кирилл, Неъматова Марьям. Все дети разного возраста, но с одинаковым диагнозом ДЦП. Деньги пойдут на оплату курсов реабилитаций, где ребят будут обучать новым навыкам (сидеть, ходить, говорить, обслуживать себя). Оставшиеся средства пойдут на реализацию социальных проектов фонда и оплату лечения других подопечных.

Евгений Куйвашев отказывается от подарков на День рождения в пользу помощи детей с 2015 года.