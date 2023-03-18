В Каменске-Уральском ищут потерявшуюся 75-летнюю бабушку

Женщину ищут со вчерашнего дня. Фото: «ЛизаАдерт»

В Каменске-Уральском ищут пропавшую 75-летнюю женщину. О пенсионерке ничего не известно с 17 марта. Поисками свердловчанки занимаются волонтеры и полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Как сообщается в ориентировке, Любовь Яшина ушла из дома в осенней синей куртке, серых спортивных штанах с белыми лампасами, зимних ботинках и розовой вязаной шапке.

- Параметры - рост 150, худощавое телосложения, темные длинные волосы, - говорится в сообщении волонтеров.

Если вы видели женщину или знаете, где она может находиться сообщите об этом по номеру 112, 89536069887 или 88007005452.

Ранее в Туринске потерялся 51-летний мужчина. Андрей Котов не выходит на связь с 10 марта. Его поисками также занимается поисковый отряд «ЛизаАдерт» и полицейские.

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