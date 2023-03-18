В Туринске неделю ищут пропавшего 51-летнего мужчину

Неизвестно в чем был мужчина в день пропажи. Фото: «ЛизаАлерт»

В Туринске ищут мужчину, пропавшего больше недели назад. 51-летний Андрей Котов не выходит на связь с 10 марта. Сейчас его поисками занимаются волонтеры поискового отряда и полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе «ЛизаАлерт».

Как сообщается в ориентировке поискового отряда, мужчина может перемещаться по области. Неизвестно во что был одет мужчина на момент исчезновения.

- Приметы рост 171 сантиметр, худощавое телосложения, русые волосы и голубые глаза, - говорится в сообщении «ЛизаАлерт».

Ранее в Екатеринбурге закончились поиски пропавшего 19-летнего парня. Амира Серебренникова разыскивали с 16 февраля. Молодого человека нашли живым.

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