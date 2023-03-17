Жители 12 городов Свердловской области обратились в суд из-за повышения тарифов ЖКХ

Свердловчане надеются на снижение тарифов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители 12 городов и трех поселков Свердловской области обратились в суд из-за повышения тарифов ЖКХ. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». В списке городов, в том числе, Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Реж, Ревду, Первоуральск, Камышлов, Сухой Лог, Асбест, Богданович, Серов и Талица.

- Каждый житель Свердловской области ощутил на себе поднятие тарифов на коммунальное услуги в последних платежках. Губернатор Свердловской области обратился в правительство России и не был, к нашему сожалению, услышан, - написала на своей странице во «ВКонтакте» общественница Наталья Крылова.

Напомним, ранее мы писали, что после жуткого бардака с тарифами за электроэнергию и повышения платы за капремонт сразу на 40% жители Свердловской области получили квитанции за январь. И неприятно удивились - цифры у собственников жилья самые разные, но по отношению к декабрю во всех случаях выше.

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