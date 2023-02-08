Суммы в платежках за январь неприятно удивили жителей Свердловской области

Суммы в квитанциях за январь сильно подросли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После жуткого бардака с тарифами за электроэнергию и повышения платы за капремонт сразу на 40% жители Свердловской области получили квитанции за январь. И неприятно удивились – цифры у собственников жилья самые разные, но по отношению к декабрю во всех случаях выше.

Так, например, в Академическом районе Екатеринбурга за однокомнатную квартиру выставили счет в 3 тысячи рублей, за такую же квартиру в Юго-Западном микрорайоне – 8 тысяч рублей. Где-то есть счетчики на отопление, где их нет - сразу несколько факторов влияют на итоговую сумму.

Такой счет выставили владельцу трехкомнатной квартиры на Уралмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Живу в трехкомнатной квартире, 70 квадратных метров. За январь насчитали 10 тысяч с копейками. За гараж плату подняли. Было 900, стало 1200 рублей. Прошлой зимой за квартиру платил 7 тысяч с копейками. То есть рост составил 3 тысячи рублей, - рассказывает слушатель радио «Комсомольская правда» [92.3fm] Андрей из Екатеринбурга.

Вот еще несколько примеров начислений за январь этого года, которыми горожане поделились с «КП-Екатеринбург».

1. Академический район, двухкомнатная квартира, 58 «квадратов», 7 300 рублей.

2. Вторчермет, «трешка-сталинка», 70 квадратных метров. 11 500 рублей этой зимой. Прошлой зимой было до 10 тысяч.

3. Частный дом, 65 квадратных метров, 7 тысяч в декабре, 12 тысяч – в январе. Отапливается электричеством.

4. Уралмаш, «двушка», 55 квадратных метров, прописан 1 человек, 8 400 рублей.

5. Уралмаш, бульвар Культуры, «трешка» в сталинском доме – 11 147 рублей.

А вот в одной из квартир в доме, где проживает руководство Свердловской области, повышение в январе по сравнению с ноябрем составило всего 240 рублей. Это видно по квитанциям, которые «КП-Екатеринбург» предоставил житель элитного дома.

Такой была платежка в элитном доме по улице Николая Никонова в ноябре. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Возмущенные свердловчане даже создали петицию на Change.org против роста тарифов на коммунальные услуги. Правда, петиция на таком сайте ни к чему чиновников не обязывает, да и подписали документ пока меньше 500 человек. Хотели устроить митинг, не согласовали. Только пикет на 100 человек в спальном районе, определили на 18 февраля.

В январе она почти не изменилась. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

- У меня в пятикомнатной коммунальной квартире есть комната в 17 квадратных метров плюс общие территории. За январь 3 085 рублей и еще 354 рубля за капитальный ремонт. Еще ждем квитанции за электроэнергию. Всего около 4 тысяч рублей за все. То есть значительная часть пенсии уйдет на коммуналку. А ведь у меня не квартира, всего лишь комната, - рассказывает пенсионерка из Екатеринбурга.

Также жители региона уверены, что подъем тарифных ставок – всего лишь начало, скоро вслед за электричеством вверх поползут цены на товары первой необходимости и продукты.

Напомним, что в январе всех потребителей Свердловской области перевели на одноставочный тариф при оплате электроэнергии. Возвращаться на тариф «день-ночь» нужно самостоятельно, подав заявку в энергосберегающую компанию. Также ночной тариф отменили в выходные и праздничные дни. Плюс ко всему само электричество выросло в цене, как и другие услуги и ресурсы ЖКХ.

Так, например, взносы за капитальный ремонт в Свердловской области подорожали на 40%. Регион вошел в Топ-3 по России по росту стоимости этой услуги. Рост связан с подорожанием строительных материалов и «реальной обстановкой в российской экономике» (официальная формулировка чиновников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Управляющие компании Екатеринбурга пересчитают плату за электричество сами. Потребителям не нужно писать никаких заявлений (подробнее)

Свердловчан перевели на одноставочный тариф за свет. По какому тарифу платить за электричество и нужно ли менять приборы учета на Урале (подробнее)