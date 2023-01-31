Управляющие компании Екатеринбурга пересчитают плату за электричества сами

Перерасчет отразится на суммах в квитанциях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющие компании Екатеринбурга с подачи областного Госжилнадзора сами проведут перерасчет за декабрь 2022 года, когда плата за электроэнергию была начислена по повышенному тарифу.

Решение о беспрецедентном росте тарифа на 35%, который 28 ноября утвердила Региональная энергетическая комиссия Свердловской области, отменила Федеральная антимонопольная служба в конце года. Однако управляющие компании уже успели начислить плату за свет по новому тарифу.

Теперь перерасчет будет проведен автоматически, никаких заявлений потребителям писать не нужно. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в двух управляющих компаниях города.

- Да, мы все пересчитаем сами за декабрь, потребителям ничего делать не нужно. Перерасчет отразится на суммах в квитанциях в пользу потребителей, - рассказали «КП» в одной из управляющих компаний Екатеринбурга.

Напомним, что с 19 января 2023 года в Екатеринбурге и Свердловской области ввели одноставочный тариф. Для домов с газовыми плитами он составляет 5,15 рублей/кВт.ч. Для жителей квартир с электрическими плитами в сельской местности - 3,61 рубля/кВт.ч.

Также отменено действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Перейти на ночной тариф, который выгоден жителям частных домов с электрокотлами, можно, написав заявление в энергосбытовую компанию. Перепрограммирование счетчика будет произведено бесплатно в порядке очереди.

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