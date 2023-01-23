В Свердловской области отменили ночной тариф на электроэнергию

Пока непонятно, сколько свердловчанам придется платить за электроэнергию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 19 января 2023 года отменила постановление №211-ПК «О применении тарифов на электроэнергию для населения», принятое 23 декабря 2011 года.

В этом документе расписана информация о действии дневного и ночного тарифов на электроэнергию. Ночной тариф применялся в Свердловской области с 23 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни. Теперь этот документ утратил силу.

Скан документа об отмене электроэнергии. Фото: сайт Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Пока непонятно, по какому тарифу далее будут платить за электричество жители Екатеринбурга и Свердловской области. В Региональной энергетической комиссии отказались оперативно предоставить комментарий, а Едином расчетном центре не ответили на звонок корреспондента «КП-Екатеринбург».

В конце декабря 2022 года Федеральная антимонопольная служба отменила решение РЭК Свердловской области о повышении роста тарифа на электроэнергию на 35% с 1 декабря 2022 года. Оказалось, что РЭК установила тарифы на электричество с нарушением.

Принять и ввести новые тарифы на электроэнергию для потребителей РЭК Свердловской области должна до 1 февраля 2023 года.

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