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Недвижимость23 января 2023 7:23

В Свердловской области отменили ночной тариф на электроэнергию

Региональная энергетическая комиссия отменила соответствующее постановление
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Пока непонятно, сколько свердловчанам придется платить за электроэнергию

Пока непонятно, сколько свердловчанам придется платить за электроэнергию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 19 января 2023 года отменила постановление №211-ПК «О применении тарифов на электроэнергию для населения», принятое 23 декабря 2011 года.

В этом документе расписана информация о действии дневного и ночного тарифов на электроэнергию. Ночной тариф применялся в Свердловской области с 23 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни. Теперь этот документ утратил силу.

Скан документа об отмене электроэнергии. Фото: сайт Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Скан документа об отмене электроэнергии. Фото: сайт Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Пока непонятно, по какому тарифу далее будут платить за электричество жители Екатеринбурга и Свердловской области. В Региональной энергетической комиссии отказались оперативно предоставить комментарий, а Едином расчетном центре не ответили на звонок корреспондента «КП-Екатеринбург».

В конце декабря 2022 года Федеральная антимонопольная служба отменила решение РЭК Свердловской области о повышении роста тарифа на электроэнергию на 35% с 1 декабря 2022 года. Оказалось, что РЭК установила тарифы на электричество с нарушением.

Принять и ввести новые тарифы на электроэнергию для потребителей РЭК Свердловской области должна до 1 февраля 2023 года.

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