В Екатеринбурге перекроют улицу Академика Вонсовского

Горожан из-за перекрытия просят заранее планировать маршрут передвижения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 29 марта перекроют улицу Академика Вонсовского от дома № 19 на улице Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина.
- Перекрытие связано с работами по реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в район Академический, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В администрации города отметили, что на участке планируются работы по организации пересечения трамвайных путей с проезжими частями пересекаемых улиц. Закончить работы должны до 23 апреля.
Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.
Напомним, ранее мы писали, что Екатеринбурге из-за ремонта дорожной сети закроют движение по улице Чемпионов, 2-й Новосибирской и Окружной.
Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.