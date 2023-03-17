В Екатеринбурге перекроют улицу Академика Вонсовского

Горожан из-за перекрытия просят заранее планировать маршрут передвижения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29 марта перекроют улицу Академика Вонсовского от дома № 19 на улице Вильгельма де Геннина до пересечения с улицей Вильгельма де Геннина.

- Перекрытие связано с работами по реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в район Академический, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации города отметили, что на участке планируются работы по организации пересечения трамвайных путей с проезжими частями пересекаемых улиц. Закончить работы должны до 23 апреля.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, ранее мы писали, что Екатеринбурге из-за ремонта дорожной сети закроют движение по улице Чемпионов, 2-й Новосибирской и Окружной.

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