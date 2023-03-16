Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за ремонта дорожной сети закроют движение по нескольким улицам. Так, с 10 по 31 мая транспорт не сможет проехать по улице Чемпионов на участке от дома № 1 до Лучистой.

- А по улице 2-й Новосибирской от улицы Чемпионов до дома № 68 по улице 2-й Новосибирской движение будет приостановлено с 1 июня по 1 июля, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также в августе закроют движение по улице Окружной: с 1 по 20 августа нельзя будет проехать на участке от дома № 82 до улицы 2-й Новосибирской до дома № 82.

- Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - добавили в администрации.