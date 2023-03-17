Возле полицейского главка в Екатеринбурге произошло ДТП

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Возле полицейского главка в Екатеринбурге утром 17 марта произошло ДТП с участием двух автомобилей.

- На месте происшествия уже работают экстренные службы, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

Машины после столкновения оказались сильно помяты. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что в аварии никто не пострадал.

Напомним, в Екатеринбурге иномарка Toyota влетела в ГАЗель. Авария произошла вечером 15 марта на улице Бебеля. Пострадал водитель Toyota. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Также он сломал ключицу. Пассажир иномарки также получил черепно-мозговую травму и ушиб лба.

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