В Екатеринбурге Toyota влетела в ГАЗель

Водитель и пассажир иномарки получили травмы. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге иномарка Toyota влетела в ГАЗель. Авария произошла вечером 15 марта на улице Бебеля. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ОГИБДД по Екатеринбургу.

Иномарка двигалась со стороны улицы Минометчиков в сторону улицы Бебеля. В этот момент Toyota при повороте не справилась с управлением. Машину вынесло на встречную полосу. Так она столкнулась с ГАЗелью.

- Пострадал водитель Toyota. Ему поставили диагноз черепно-мозговая травма. Также он сломал ключицу. Пассажир иномарки также получил черепно-мозговую травму и ушиб лба, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили о необходимости водителям соблюдать правила дорожного движения. Особенно в период неблагоприятных погодных условий вроде снега и сырости.

Ранее, 14 марта, в Екатеринбурге ГАЗель столкнулась с иномаркой на улице Крестинского. В аварии пострадала восьмилетняя девочка.

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