В Екатеринбурге в столкновении грузовой «Газели» и Toyota пострадала восьмилетняя девочка

По предварительным данным, водитель «Газели» при повороте не пропустил легковушку. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении грузовой «Газели» и иномарки Toyota пострадала восьмилетняя девочка. Авария произошла днем 14 марта на улице Крестинского.

По предварительным данным, водитель «Газели» при повороте налево на Объездную дорогу не пропустил легковушку.

- Благодаря тому, что ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности серьезных травм удалось избежать. Девочка отделалась ушибами, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем «Газели» находился 55-летний мужчина, его стаж вождения составляет 33 года, он объяснил автоинспекторам, что не заметил встречный автомобиль, из-за чего и произошло столкновение.