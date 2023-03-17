В Сысерти в гараже сгорел Lexus

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти рано утром 17 марта в частном гараже на улице Турчанинова сгорел Lexus.

- В 04:11 поступило сообщение о пожаре. На площади 32 квадратных метра сгорел автомобиль Lexus и повреждено имущество в частном гараже. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 04:27 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через минуту открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:40.

Напомним, в Екатеринбурге ночью, 11 марта, спасатели МЧС получили вызов на улицу Техническую. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti попал в ДТП, после чего машина вспыхнула. По данным ГИБДД, произошел взрыв газового баллона. Водитель иномарки получил травму.

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