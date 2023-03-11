На Сортировке сгорела иномарка

Автомобиль потушили за 5 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 11 марта, спасатели МЧС получили вызов на улицу Техническую. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti попал в ДТП, после чего машина вспыхнула.

- В 00:44 поступило сообщение о пожаре. На площади 5 квадратных метров сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti. В тушении пожара задействованы 2 единицы техники, а также 9 человек личного состава. Пожар был потушен в течение пяти минут, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В результате происшествия водитель иномарки получил травму. Ему оказали помощь прибывшие на место ЧП медики.

- Обстоятельства произошедшего выясняются. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Так как произошел взрыв газового баллона, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе ГИБДД Екатеринбурга.