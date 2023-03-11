Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 марта 2023 7:38

На Сортировке сгорела иномарка

Водитель Chevrolet Lacetti получил ожоги
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Автомобиль потушили за 5 минут

Автомобиль потушили за 5 минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 11 марта, спасатели МЧС получили вызов на улицу Техническую. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti попал в ДТП, после чего машина вспыхнула.

- В 00:44 поступило сообщение о пожаре. На площади 5 квадратных метров сгорел автомобиль Chevrolet Lacetti. В тушении пожара задействованы 2 единицы техники, а также 9 человек личного состава. Пожар был потушен в течение пяти минут, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В результате происшествия водитель иномарки получил травму. Ему оказали помощь прибывшие на место ЧП медики.

- Обстоятельства произошедшего выясняются. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Так как произошел взрыв газового баллона, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе ГИБДД Екатеринбурга.