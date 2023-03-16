Некий Аркадий Дмитров увидел эту запись в социальных сетях и отправил жалобу в Роскомнадзор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Евгения Ройзмана* рассказал, за что именно экс-мэру Екатеринбурга грозит до 15 суток ареста. По словам Владислава Идамжапова, репост во «ВКонтакте» был сделан еще в апреле 2022 года.

Как выяснилось, некий Аркадий Дмитров увидел эту запись в социальных сетях и отправил жалобу в Роскомнадзор.

- Оттуда сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. А потом уже в полицию города. Этот репост не будет никак влиять на уголовное дело о фейках, где Ройзман* проходит обвиняемым, - заявил Владислав Идамжапов.

Ранее на Евгения Ройзмана* составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.