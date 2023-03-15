Свердловская область оказалась единственным регионом, не выполнившим план по капремонту школ

Причины, по которым Свердловская область не уложилась в график, в докладе не прозвучали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область стала единственный регионом в стране, которая не выполнила план по капитальному ремонту школ. Известно, что работы завершены в 1664 учебных учреждениях, а а вот несданными остаются три объекта на Среднем Урале.

- Просьба сенаторам, представляющим регион, обратить на это внимание, - заявил на заседании Совфеда вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Причины, по которым Свердловская область не уложилась в график, в докладе не прозвучали.

Напомним, что в Нижнем Тагиле с января 2023 года начался капитальный ремонт школы № 32. Обновленное четырехэтажное здание на Карла Маркса сможет принять учеников к началу 2024 года. Планируется, что с третьей четверти учащихся распределили по другим школам.