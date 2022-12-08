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НовостиОбщество8 декабря 2022 13:12

В Нижнем Тагиле с января 2023 года начнется капитальный ремонт школы № 32

С третьей четверти учащихся распределят по другим школам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Планируется, что с третьей четверти учащихся распределят по другим школам

Планируется, что с третьей четверти учащихся распределят по другим школам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с января 2023 года начнется капитальный ремонт школы № 32. Обновленное четырехэтажное здание на Карла Маркса сможет принять учеников к началу 2024 года. Планируется, что с третьей четверти учащихся распределят по другим школам.

По данным издания TagilCity.ru, школьники на время отправятся в гимназию № 18, школу № 44 и Горно-металлургическую школу. В связи с этим учителям, которые трудятся в 32-й, придется работать в трех разных зданиях.

Конкурс по поиску подрядчика на проведение капитального ремонта школы пока не объявлен. Он состоится после того, как будет принят бюджет Нижнего Тагила на 2023 год. Деньги на ремонт выделят из областного и местного бюджетов, а также по федеральной программе.