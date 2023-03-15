Бар анонсировал прекращение работы в своих социальных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроется популярное заведение ON BAR напротив «Тихвина». Бар анонсировал прекращение работы в своих социальных сетях и заявил, что последняя вечеринка состоится 17 марта.

- Уже в эту пятницу пройдет вечеринка в ON BAR, легендарное место уходит, приходите проводить, - пишут постоянные клиенты на странице заведения.

Что стало причиной для такого решения, пока неизвестно. Предполагается, что помещение продадут или сдадут в аренду.

Ранее стало известно, что три ресторана из Екатеринбурга вошли в шорт-лист премии WhereToEat Russia-2023. В «коротком списке» оказались следующие заведения: Kitchen, Momo и «Горожане». Всего в списке лучших ресторанов страны 100 заведений.

Как в итоге распределились места, а также какой ресторан стал лучшим в стране, будет объявлено 7 апреля.