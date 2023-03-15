Три ресторана из Екатеринбурга вошли в шорт-лист премии лучших заведений WhereToEat

Всего в списке лучших ресторанов страны 100 заведений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три ресторана из Екатеринбурга вошли в шорт-лист премии WhereToEat Russia-2023. В «коротком списке» оказались следующие заведения: Kitchen, Momo и «Горожане». Всего в списке лучших ресторанов страны 100 заведений.

Как в итоге распределились места, а также какой ресторан стал лучшим в стране, будет объявлено 7 апреля.

Всего эксперты отметили 100 заведений, среди которых 44 ресторана из Москвы и 24 — из Санкт-Петербурга. Также в списке есть рестораны из Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других.

Ранее стало известно, что Екатеринбург и Свердловская область по итогам 2022 года вышла по числу учреждений общепита на доковидный уровень, заняв пятое место в общем рейтинге. Число кафе и ресторанов в регионе с начала 2020 года по конец 2022 года выросло 1,79% - с 5 020 до 5 110.