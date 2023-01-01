Свердловская область попала в топ-5 регионов по числу ресторанов и кафе

В Екатеринбурге кафе открываются чаще, чем закрываются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург и Свердловская область по итогам 2022 года вышла по числу учреждений общепита на доковидный уровень, заняв пятое место в общем рейтинге. Число кафе и ресторанов в регионе с начала 2020 года по конец 2022 года выросло 1,79% - с 5 020 до 5 110. Об этом рассказывает эксперт компании Контур.Маркет Жанна Шебаршова.

Фото: Контур.Маркет

В период первых волн пандемии больше всего заведений общепита в Екатеринбурге и Свердловской области закрылось в период с ноября 2020 года по январь 2021 года. Тогда в регионе ликвидировались 553 компании.

Фото: Контур.Маркет

Всего с января 2020 года по декабрь 2022 года в регионе исчезли 2 806 заведений общепита. При этом, не все компании ликвидированы из-за ковидных ограничений. Например, нередко ликвидация связана со сменой концепции или локации. Так, бар могут переформатировать в кафе или ресторан. При этом команда поваров и официантов остается той же.

Фото: Контур.Маркет

За этот же период в регионе открылись 2 733 заведения общепита.

- В начале 2020 года аналитики отмечают резкий спад регистраций, а затем — плавный рост, - отмечает Жанна Шебаршова.