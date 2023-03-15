Тагильчанина, пропавшего по пути из больницы, нашли мертвым

Поисками Егора Полевых занимались волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Нижнего Тагила, 33-летнего Егора Полевых, пропавшего по пути из больницы 17 февраля, нашли мертвым.

- Найден. Погиб. Соболезнование родным и близким, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, мужчина ушел из дома за спиртным в магазин по улице Чайковского и пропал. Позже стало известно, что он попал в больницу с приступом эпилепсии. В медучреждении оказали ему помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Мама мужчины обратилась за помощью в полицию только спустя 10 дней после пропажи сына. Поисками Егора Полевых занимались волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.

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