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НовостиОбщество15 марта 2023 7:46

Тагильчанина, пропавшего по пути из больницы, нашли мертвым

Егор Полевых покинул медучреждение 18 февраля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Поисками Егора Полевых занимались волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции

Поисками Егора Полевых занимались волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Нижнего Тагила, 33-летнего Егора Полевых, пропавшего по пути из больницы 17 февраля, нашли мертвым.

- Найден. Погиб. Соболезнование родным и близким, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, мужчина ушел из дома за спиртным в магазин по улице Чайковского и пропал. Позже стало известно, что он попал в больницу с приступом эпилепсии. В медучреждении оказали ему помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Мама мужчины обратилась за помощью в полицию только спустя 10 дней после пропажи сына. Поисками Егора Полевых занимались волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции.

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.

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