В Нижнем Тагиле после выписки из больницы пропал мужчина-эпилептик

Ориентировка пропавшего. Фото: отряд "ЛизаАлерт"

В Нижнем Тагиле ищут молодого человека, который пропал 18 февраля. Родственники 33-летнего Егора Полевых сообщили о его пропаже только сейчас, в поисковом отряде «ЛизаАлерт» говорят, что в таком случаи поиски усложняются.

- Он поступил в больницу с эпилепсией. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение, он вышел из больницы, но домой не дошёл, - уточняют «КП-Екатеринбург» в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Егор носит бороду, ростом молодой человек 186 сантиметром. Волосы темно-русые, глаза голубые. На момент пропажи Егор Полевых был одет в черный пуховик, синие джинсы, светло-коричневые кроссовки и черную шапку-ушанку.

Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, спасатели просят звонить по номерам 8 953 601–80–76 или 112.