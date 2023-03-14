Тушить возгорание прибыли десять спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове загорелась иномарка Opel Meriva. Информация об этом поступила дежурному днем 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел на улице Пушкинская. Тушить машину прибыли две еденицы техники и десять спасателей. Потушить возгорание им удалось всего за несколько минут.

- На площади двух квадратных метров поврежден моторный отсек и салон автомобиля Opel Meriva, - рассказали в МЧС.

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Ранее в уральском поселке Луговской сгорело здание пекарни. Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров. До прибытия спасателей из задымленного помещения эвакуировались три человека. Информации о пострадавших не поступало, причина возгорания устанавливается, на месте происшествия работали пять единиц спецтехники и 14 человек личного состава.

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