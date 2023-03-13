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НовостиПроисшествия13 марта 2023 11:39

В уральском поселке Луговской сгорело здание пекарни

Огонь распространился на площади в 400 квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Под воздействием высоких температур произошло обрушение кровли. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Под воздействием высоких температур произошло обрушение кровли. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В уральском поселке Луговской сгорело здание пекарни. Пожарные получили сообщение о происшествии днем 13 марта. До прибытия спасателей из задымленного помещения эвакуировались три человека.

- Быстрому распространению огня способствовала деревянная конструкция кровли. Под воздействием высоких температур произошло ее обрушение. В течение полутора часов огнеборцы ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших не поступало, причина возгорания устанавливается, на месте происшествия работали пять единиц спецтехники и 14 человек личного состава.

Ранее стало известно, что в Березовском утром 13 марта загорелось местное кафе на улице Ленина. До прибытия сотрудников МЧС на место пожара, из помещений самостоятельно эвакуировались два человека.