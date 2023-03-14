В Каменске-Уральском разыскивают женщину, сбежавшую из психиатрической больницы

Женщина пропала вечером 14 марта. Фото: МО МВД «Каменск-Уральский»

В Каменске-Уральском разыскивают женщину, сбежавшую из больницы. Свердловчанка не раз была судима за различные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

42-летняя Маликова Надежда Николаевна сбежала из клинической психиатрической больницы по адресу Абрамова, 2А. Ее поиски начались вечером 14 марта.

- Уважаемые граждане, если вы видели, знаете, или обладаете любой информацией о данном лице, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть городского отдела полиции по номеру телефона 8(3439)32-23-15, либо по номеру телефона 8999 368 04 17, - добавили в полиции.

Ранее в Лесном полицейские задержали сбежавшего из больницы рецидивиста. Мужчину также подозревают в жестоком избиении 21-летнего парня-эпилептика. Беглеца выявили и задержали во время поисковых мероприятий.

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