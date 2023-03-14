Адвокат «Форэс» прокомментировал обыски в офисе компании в Екатеринбурге

По предварительным данным, силовики проверяют гендиректора компании Сергея Шмотьева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Михаил Зельдин прокомментировал обыски в офисе компании «Форэс» в Екатеринбурге. По его словам, происходящее можно назвать сюрреализмом, поскольку отсутствует состав преступления.

- Такое ощущение, что у некоторых компаний есть свой личный следственный комитет и свой личный уголовный кодекс. Иначе я просто не могу объяснить, почему они пишут заявление о том, что им продали товар на 30% дороже себестоимости, - пишет адвокат на своей странице в социальных сетях.

По его словам, следователь полиции по данному факту возбудил уголовное дело, прокурор изъял дело из полиции и передал его в ГСУ СК РФ, судьи Басманного суда выдали разрешения на обыски, и самолет Министерства обороны с 70 следователями и оперативниками на борту вылетел в Екатеринбург.

По предварительным данным, силовики проверяют гендиректора компании Сергея Шмотьева.