В офисе компании «Форэс» в Екатеринбурге проходят обыски

В полиции пока не комментируют произходящее в офисе «Форэса» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В офисе компании «Форэс» в Екатеринбурге, который находится в бизнес-центре «Онегин Плаза», проходят обыски. Об этом пишет 66.RU. Издание сообщает, что на месте работает, в том числе отряд спецназа МВД «Гром». По предварительным данным, силовики проверяют гендиректора компании Сергея Шмотьева.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментариев по данной теме пока воздержался, исходя из оперативно - следственных соображений.

Юристы компании, прибывшие в офис во время обысков, заявили 66.RU, что происходящее «попахивает заказом».

Отметим, что компания «Форэс» занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин - пропантов.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.