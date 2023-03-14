Во время спецоперации на Украине погиб 37-летний многодетный отец из Сухого Лога

Церемония прощания с Валерием Тимираевым прошла 14 марта. Фото: администрация ГО Сухой Лог

Во время спецоперации на Украине погиб 37-летний житель Сухого Лога Валерий Тимираев. Он жил там последние 13 лет и работал слесарем-ремонтником на Староцементном заводе. Мужчина получил повестку 29 сентября прошлого года.

- В Луганской области, в районе Сватово-Кременная, занимался обустройством блиндажей. По словам сослуживцев, машина, в которой передвигался Валерий, 21 декабря 2022 года попала под вражеский обстрел. Шансов выжить у пассажиров не было. У него остались трое сыновей, - уточнили в администрации ГО Сухой Лог.

Церемония прощания с Валерием Тимираевым прошла 14 марта.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 49-летний уроженец уральского села Филькино Валерий Чеклецов.

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