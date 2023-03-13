Фото: пресс-служба администрации серовского ГО

Во время спецоперации на Украине погиб 49-летний уроженец уральского села Филькино Валерий Чеклецов. Известно, что он окончил местную среднюю школу, после чего отучился на машиниста одноковшовых экскаваторов в СПТУ-65, а позже работал резчиком металла.

- Валерий Чеклецов погиб 17 февраля в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике в составе ЧВК. Прощание с ним назначено на 14 марта, - уточнили в пресс-службе администрации серовского ГО.

Ранее стало известно, что в Ивделе похоронили погибшего во время спецоперации Александра Шитоева, бойцу ЧВК было 50 лет, прощание с ним состоялось 13 марта.