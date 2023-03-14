В Екатеринбурге пропал 22-летний парень

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 22-летний Владислав Плющенко. Он пропал 10 марта. С этого дня о его местонахождении ничего неизвестно. Поисками молодого человека занимаются полицейские и волонтеры «ЛизаАлерт».

- Был одет в черную куртку, черные джинсы, белые кроссовки, черную шапку, - сообщается в ориентировке.

Отмечается, что Владислав носит очки. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Напомним, в Екатеринбурге завершились поиски 35-летнего Андрея Сумина, пропавшего 14 января. Мужчина погиб.

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