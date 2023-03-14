В Екатеринбурге нашли мертвым мужчину, пропавшего в январе

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершились поиски 35-летнего Андрея Сумина, пропавшего 14 января. Мужчина погиб. Его поисками занимались полицейские и волонтеры.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле после выписки из больницы пропал 33-летний мужчина-эпилептик. С 18 февраля о местонахождении Егора Полевых ничего неизвестно. Его поисками занимаются волонтеры и полицейские. На момент пропажи Егор Полевых был одет в черный пуховик, синие джинсы, светло-коричневые кроссовки и черную шапку-ушанку.

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