Мужчина пропал 14 января. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 35-летний мужчина. Сумин Андрей не выходит на связь с 14 января. Его поисками занимается полиция и отряд «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 165, худощавое телосложение, серые глаза и темно-каштановые волосы, - рассказали волонтеры.

О том в чем был одет мужчина в день исчезновения неизвестно. Если вы знаете где может находиться Андрей, то обратитесь в полицию, по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (904) 383-17-48.

Ранее в Нижнем Тагиле начались поиски 33-летнего мужчины. Егор Полевых не выходит на связь с 18 февраля. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

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