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НовостиОбщество14 марта 2023 7:37

Гордума одобрила повышение зарплат главе Екатеринбурга и чиновникам

29 депутатов проголосовали «за»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании 14 марта поддержали повышение зарплат

Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании 14 марта поддержали повышение зарплат

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании 14 марта поддержали повышение зарплат главе города Алексею Орлову и другим чиновникам. Из присутствующих 29 депутатов высказались «за», двое - «против», один воздержался.

Напомним, ранее начальник Департамента экономики Алексей Прядеин объяснил, что повысить зарплату мэру и чиновникам решили, так как она стала резко отставать от зарплат в коммерческом секторе и производстве.

- Очень сложно нанимать людей на эту зарплату, это вымывает ресурсы, снижает качество управления городом в целом, - отметил Алексей Прядеин.

Напомним, что в июле прошлого года чиновникам и госслужащим Свердловской области подняли зарплату на 4%. Изменения вступили в силу с 1 августа. Указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

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