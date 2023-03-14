Гордума одобрила повышение зарплат главе Екатеринбурга и чиновникам

Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании 14 марта поддержали повышение зарплат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании 14 марта поддержали повышение зарплат главе города Алексею Орлову и другим чиновникам. Из присутствующих 29 депутатов высказались «за», двое - «против», один воздержался.

Напомним, ранее начальник Департамента экономики Алексей Прядеин объяснил, что повысить зарплату мэру и чиновникам решили, так как она стала резко отставать от зарплат в коммерческом секторе и производстве.

- Очень сложно нанимать людей на эту зарплату, это вымывает ресурсы, снижает качество управления городом в целом, - отметил Алексей Прядеин.

Напомним, что в июле прошлого года чиновникам и госслужащим Свердловской области подняли зарплату на 4%. Изменения вступили в силу с 1 августа. Указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

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