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НовостиОбщество3 марта 2023 3:41

Власти Екатеринбурга объяснили, почему мэру и чиновникам повысили зарплату

Оказалось, что на они стали получать меньше, чем сотрудники других сфер
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Алексей Прядеин объяснил, почему чиновникам подняли зарплату

Алексей Прядеин объяснил, почему чиновникам подняли зарплату

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэру и чиновникам решили повысить зарплату. Как объяснил начальник департамента экономики Алексей Прядеин все дело в том, что заработные платы в муниципальном управлении стали резко отставать от зарплат в коммерческом секторе и производстве.

- Очень сложно нанимать людей на эту зарплату, это вымывает ресурсы, снижает качество управления городом в целом. Что уж говорить про главу города. Человек работает чуть ли не круглые сутки, а зарплату имеет в несколько раз ниже, чем его коллеги в коммерческом секторе, - заявил Алексей Прядеин телеканалу ОТВ.

Напомним, в прошлом году мы писали, как чиновники Екатеринбурга отчитались о своих доходах за 2021 год. По данным, опубликованным на сайте городской мэрии, самым богатым среди заместителей главы города тогда стал Рустам Галямов, заработавший за год больше 4,5 миллионов рублей.

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