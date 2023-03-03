Власти Екатеринбурга объяснили, почему мэру и чиновникам повысили зарплату

Алексей Прядеин объяснил, почему чиновникам подняли зарплату Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэру и чиновникам решили повысить зарплату. Как объяснил начальник департамента экономики Алексей Прядеин все дело в том, что заработные платы в муниципальном управлении стали резко отставать от зарплат в коммерческом секторе и производстве.

- Очень сложно нанимать людей на эту зарплату, это вымывает ресурсы, снижает качество управления городом в целом. Что уж говорить про главу города. Человек работает чуть ли не круглые сутки, а зарплату имеет в несколько раз ниже, чем его коллеги в коммерческом секторе, - заявил Алексей Прядеин телеканалу ОТВ.

Напомним, в прошлом году мы писали, как чиновники Екатеринбурга отчитались о своих доходах за 2021 год. По данным, опубликованным на сайте городской мэрии, самым богатым среди заместителей главы города тогда стал Рустам Галямов, заработавший за год больше 4,5 миллионов рублей.

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