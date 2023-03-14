Прокуратура проводит проверку после обрушения стены жилого дома в Серове

Фото: группа во «ВКонтакте» «Это Серов, детка»

Прокуратура проводит проверку после обрушения стены жилого дома на Пристанционной, 4 в Серове.

- Будет дана оценка законности действий должностных лиц органов местного самоуправления Серовского городского округа на предмет исполнения жилищного законодательства при расселении граждан из аварийного жилья, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Известно, что дом, у которого обрушилась стена, был построен в 1955 году. В 2016 году его признали аварийным. Однако в нем продолжали жить люди. Расселить их должны были в 2025 году.

На момент обрушения стены в доме жили четыре семьи. Их пока разместили в гостинице. Прокуратура проконтролирует предоставление им жилья из маневренного фонда.

Фото разрушенной стены опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Это Серов, детка».

Напомним, во время обрушения стены никто не пострадал. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, причиной ЧП стал сход льда с крыши на один из балконов.

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