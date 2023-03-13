Дом готовился к сносу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Серове в жилом доме обрушилась стена. ЧП произошло вечером 13 марта по адресу Пристанционная, 4. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Информацию об обвале стены подтвердил глава пресс-службы Свердловского главка Валерий Горелых. Со слов полковника, во время ЧП никто не пострадал.

- В эпицентр событий оперативно прибыли сотрудники полиции территориального ОВД, коллеги из МЧС, других экстренных служб и лично глава города. Дом, в котором произошло обрушение, готовился к сносу, часть людей уже были расселены. Остальным после случившегося предоставлено другое жилье. Гражданам, оставшимся в поврежденном доме, предлагается несколько вариантов расселения, но окончательно этот вопрос еще решается, - рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых.

По данным полковника, причиной обрушения стал сход льда с крыши на один из балконов. Он просто не выдержал такой массы. При ЧП были повреждены стены и окна. На данный момент на месте работают специалисты.

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