Пожар удалось потушить за несколько минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме загорелась многоэтажка. Пожар произошел в доме на улице Орджоникидзе. Сообщение о возгорании поступило дежурному 13 марта в 15:16. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади четырех квадратных метров повреждено домашнее имущество на балконе в квартире, расположенной на втором этаже муниципального 18-ти этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

Возгорание удалось потушить за несколько минут. Из многоквартирного дома до прибытия спасателей успели эвакуироваться 10 человек. В пожаре никто не пострадал.

Ранее в Серове обвалился балкон в жилом доме. ЧП произошло вечером 13 марта. Во время происшествия никто не пострадал. Причиной обрушения стал сход льда с крыши на один из балконов. Он просто не выдержал такой массы. При ЧП были повреждены стены и окна.

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