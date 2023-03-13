В Нижнем Тагиле для проведения «Тотального диктанта» подготовили 32 площадки

Примечательно, что в этом году город стал столицей «Тотального диктанта» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле для проведения акции «Тотальный диктант» подготовили 32 площадки. Горожане смогут проверить свою грамотность уже 8 апреля. При этом организаторы допускают, что их количество может быть увеличено, так как число желающих написать диктант постоянно растет.

- Свое участие подтвердили центр «Мой бизнес», креативное пространство «Самородок», музей «Демидовская дача», драматический театр, ряд образовательных учреждений Нижнего Тагила. Чтецами выступят известные тагильчане, общественные деятели, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Примечательно, что в этом году город стал столицей «Тотального диктанта».

Ранее стало известно, что Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев также станет чтецом во время «Тотального диктанта». Планируется, что проверить свою грамотность на разных площадках придут порядка трех тысяч человек.