Мэр Нижнего Тагила станет чтецом во время «Тотального диктанта»

Примечательно, что в этом году Нижний Тагил стал столицей «Тотального диктанта»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев станет чтецом во время «Тотального диктанта», само мероприятие состоится 8 апреля. Планируется, что проверить свою грамотность на разных площадках придут порядка трех тысяч человек.
- Любители русского языка напишут предложенный текст на организованных площадках. Чтецами выступят известные тагильчане, общественные деятели. Глава города Владислав Пинаев также прочитает текст для желающих проверить свою грамотность, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Примечательно, что в этом году город стал столицей «Тотального диктанта».
- Мы активно поддержали проведение этого масштабного мероприятия и опередили в голосовании другие российские города, областные центры, - добавил мэр Владислав Пинаев.
Кстати, в Нижнем Тагиле будет установлен знак «Тотального диктанта» – буква «а» и высажена аллея из 33 деревьев, символизирующих русский алфавит.