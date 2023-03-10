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НовостиОбщество10 марта 2023 17:17

Мэр Нижнего Тагила станет чтецом во время «Тотального диктанта»

Само мероприятие состоится 8 апреля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Примечательно, что в этом году Нижний Тагил стал столицей «Тотального диктанта»

Примечательно, что в этом году Нижний Тагил стал столицей «Тотального диктанта»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев станет чтецом во время «Тотального диктанта», само мероприятие состоится 8 апреля. Планируется, что проверить свою грамотность на разных площадках придут порядка трех тысяч человек.

- Любители русского языка напишут предложенный текст на организованных площадках. Чтецами выступят известные тагильчане, общественные деятели. Глава города Владислав Пинаев также прочитает текст для желающих проверить свою грамотность, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Примечательно, что в этом году город стал столицей «Тотального диктанта».

- Мы активно поддержали проведение этого масштабного мероприятия и опередили в голосовании другие российские города, областные центры, - добавил мэр Владислав Пинаев.

Кстати, в Нижнем Тагиле будет установлен знак «Тотального диктанта» – буква «а» и высажена аллея из 33 деревьев, символизирующих русский алфавит.