На Свердловскую область обрушится сильный ветер

По данным синоптиков, в отдельных районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спасатели Свердловской области предупредили о сильном ветре, который обрушится на регион 14 марта. По данным синоптиков, в отдельных районах его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

- Находясь в здании при сильном ветре, закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее чиновники объявили подготовку к весенним паводкам, которые ожидаются на территории региона с апреля по май. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Координатором мероприятий выступает областное Минприроды. До начала периода паводков проводится очистка плотин от снега и льда. Также ведется санитарная очистка территорий, попадающих в зону подтопления.