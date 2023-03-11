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НовостиОбщество11 марта 2023 9:40

В Свердловской области готовятся к весенним паводкам

В поселках будут созданы пункты временного содержания уральцев, на случай подтопление их домов
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
В регионе определены 14 районов, подверженных паводкам

В регионе определены 14 районов, подверженных паводкам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники объявили подготовку к весенним паводкам, которые ожидаются на территории региона с апреля по май. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Координатором мероприятий выступает областное Минприроды. До начала периода паводков проводится очистка плотин от снега и льда. Также ведется санитарная очистка территорий, попадающих в зону подтопления.

- На первом заседании обсуждалась подготовка к половодью населенных пунктов Южного управленческого округа. В него входит 13 городских округов. В области определены 14 районов, подверженных паводкам. Во время подготовки им уделено особое внимание, - сообщает правительство региона.

В отдаленные и труднодоступные населенные пункты завозят продовольствие и медикаменты. В области создаются пункты временного размещения людей, которые могут попасть в зону подтопления.