В Свердловской области готовятся к весенним паводкам

В регионе определены 14 районов, подверженных паводкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники объявили подготовку к весенним паводкам, которые ожидаются на территории региона с апреля по май. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

Координатором мероприятий выступает областное Минприроды. До начала периода паводков проводится очистка плотин от снега и льда. Также ведется санитарная очистка территорий, попадающих в зону подтопления.

- На первом заседании обсуждалась подготовка к половодью населенных пунктов Южного управленческого округа. В него входит 13 городских округов. В области определены 14 районов, подверженных паводкам. Во время подготовки им уделено особое внимание, - сообщает правительство региона.

В отдаленные и труднодоступные населенные пункты завозят продовольствие и медикаменты. В области создаются пункты временного размещения людей, которые могут попасть в зону подтопления.