В детских лагерях Свердловской области закончились места на вторую и третью смены

Запись в лагеря стартовала 15 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских оздоровительных лагерях Свердловской области нехватка мест на вторую и третью смены. По словам заместителя главы Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, в этом году заявлений от родителей было принято больше, чем мест.

- Места есть на первую и четвертую смену. Самые востребованные лагеря на июль заполнены. Стартовала запись в городские лагеря. Там действительно была ошибка: была указана всего одна школа. Сейчас ошибка исправлена, - заявила на встрече с журналистами Екатерина Сибирцева.

Запись в загородный лагерь для детей в Екатеринбурге в этом году стартовала раньше обычного. Она началась с 15 февраля и продлится по 15 марта.

Екатерина Сибирцева уже сообщала, что в этом сезоне будут работать 18 загородных лагерей в Свердловской области. Смены рассчитаны на 21 день, 14 дней и 7 дней.