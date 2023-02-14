Записать ребенка в лагерь уральцы могут с 15 февраля

Запись в загородный лагерь продолжится весь месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году запись в загородный лагерь для детей в Екатеринбурге стартует стартует раньше обычного. Она продолжится с 15 февраля и продлится по 15 марта 2023 года.

О том, как правильно записать ребенка в загородный лагерь, рассказывала заместитель главы города Екатерина Сибирцева. Подробную инструкцию и ответы на все вопросы, «КП-Екатеринбург» уже публиковала. Подать все документы можно через портал госуслуг или МФЦ. Заявки рассматривают в течение пяти дней, но итоги будут известны только 24 марта. Именно тогда специалисты окончательно сформируют списки отдыхающих.

Екатерина Сибирцева сообщила, что в сезон-2023 будут работать 18 загородных лагерей в Свердловской области. Смены рассчитаны на 21 день, 14 дней и 7 дней. Самые короткие смены как правило являются проектными и посвящены выработке определенных умений и навыков у детей и подростков.

За лето в загородных лагерях отдохнут 25500 детей. Добавим, что дети также могут отдохнуть в санаториях и городских лагерях дневного пребывания при школах и детских садах. Запись туда стартует в марте и апреле 2023 года.

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